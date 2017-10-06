Рада сегодня попробует снова рассмотреть законопроекты по Донбассу (видео)

Сегодня Верховная Рада Украины попытается снова рассмотреть все законопроекты, депутатские и президентские, касающиеся Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, речь идет уже о шести законопроектах.

Это четыре законопроекта, которые касаются государственной политики по обеспечению суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях: президентский, авторства депутатов от «Самопомочи» и вице-спикера ВР Оксаны Сыроид, авторства внефракционных депутатов – «свободовцев», авторства народного депутата от «Батькивщины» Игоря Луценко.

Другие два законопроекта касаются создания условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донбасса. Это президентский законопроект и альтернативный ему - депутатов «свободовцев».

При этом Час вопросов к правительству предлагается перенести. Как правило он проходит с 10 до 11, а сегодня его предлагают провести с 11.00 до 12.00.

Также в сегодняшней повестке дня пять проектов постановлений, которыми предлагается отменить предыдущие решения парламента о принятии судебной и пенсионной реформ.

Как известно, принятые законы не могут быть подписаны, пока парламент не рассмотрит зарегистрированные проекты постановлений, которыми предлагается отменить их принятия и не отклонит их.

Как сообщал УНИАН, вчера, 5 октября, Верховная Рада в начале вечернего заседания начала рассмотрение законопроектов относительно государственной политики и обеспечения суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

Это три законопроекта: президентский - №7163 и два депутатских - 7163-1, 7163-2. Авторами одного из альтернативных законопроектов являются депутаты от «Самопомочи», второй - депутаты от ВО «Свобода».

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Позже несколько десятков народных депутатов, в частности от «Самопомочи» и внефракционных, собрались в президиуме парламента и возле трибуны и пытались блокировать работу.

Так, депутаты от «Самопомочи» Егор Соболев и Виктория Войцицкая, когда председателя ВР не было на его рабочем месте, стали выкручивать микрофоны с его рабочего места.

Парубий вернулся на свое рабочее место, но его не пускали. Возле президиума произошла потасовка.

Также внефракционный депутат Надежда Савченко вырвала микрофон у Турчинова, когда он говорил о попытках заблокировать работу парламента и его решение о признании России агрессором.

После этого Парубий объявил перерыв в заседании Верховной Рады и призвал лидеров фракций собраться на совещание.

После переговоров председатель ВР выступил с трибуны парламента, поскольку президиум был заблокирован, и закрыл заседание.