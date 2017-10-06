Турчинов назвал "мелочью" инцидент с Савченко в Раде

Нардеп Надежда Савченко не стала личным врагом секретаря СНБО Александра Турчинова после того, как набросилась на него во время рассмотрения законопроекта о реинтеграции Донбасса. Об этом Турчинов сказал в эфире ток-шоу "Право на власть" на канале "1+1".

"Я вас прошу. Какой там... Мой личный враг – это Путин и его преступное окружение. Это мои враги. А это мелочь, на которую я даже не обращаю внимания", - сказал он.

Напомним, 5 октября внефракционный депутат Савченко обвинила Турчинова во лжи и отобрала микрофон в Раде.

Инцидент произошел, когда депутаты заблокировали президиум и трибуну парламента, и началась схватка.

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Турчинов включил микрофон в правительственной ложе и заявил, что "происходит попытка заблокировать решение Верховной Рады о признании России агрессором".

"И все, кто это делает, работают сегодня на Россию, сознательно или не сознательно", - подчеркнул он, призывая депутатов прекратить потасовку и проголосовать за этот законопроект.

Савченко подбежала к нему с криком "Это ложь!" и резко опустила микрофон, лишив его возможности выступать дальше. После этого секретарь СНБО покинул зал парламента.