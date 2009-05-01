Москва даст Украине 5-миллиардный кредит при одном условии

Россия готова предоставить Украине кредит в размере 5 млрд. долл., если 3 млрд. из них будут использованы на закупку российского газа. Как стало известно еженедельнику «Зеркалу недели» (№ 16 (744) 30 апреля - 15 мая 2009 р.), такое условие выдвинула российская сторона правительству Украины. Подразумевается, что оставшимися 2 млрд. долл. правительство Украины может распорядиться по своему усмотрению.

При этом, согласно имеющейся информации, украинской стороне обещан лояльный процент по кредиту, а срок возврата - оговаривается.