Москва даст Украине 5-миллиардный кредит при одном условии

14:41, 01 мая 2009
Политика
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Распоряжаться можно будет только 2 млрд.

Юлия Тимошенко и Владимир Путин здороваются перед совместной пресс-конференцией. Москва, 29 апреля Россия готова предоставить Украине кредит в размере 5 млрд. долл., если 3 млрд. из них будут использованы на закупку российского газа. Как стало известно еженедельнику «Зеркалу недели» (№ 16 (744) 30 апреля - 15 мая 2009 р.), такое условие выдвинула российская сторона правительству Украины. Подразумевается, что оставшимися 2 млрд. долл. правительство Украины может распорядиться по своему усмотрению.

При этом, согласно имеющейся информации, украинской стороне обещан лояльный процент по кредиту, а срок возврата - оговаривается.

 

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