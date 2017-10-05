Националисты завершили митинг под Радой против законопроектов по Донбассу

На площади Конституции возле здания Верховной Рады Украины завершилась акция активистов партий «Национальный корпус» и «ВО «Свобода», которые требовали не принимать президентские законопроекты по осуществлению государственной политики на временно оккупированных территориях Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, митинг завершился совместным чтением молитвы.

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Председатель партии "Национальный корпус", народный депутат Андрей Билецкий, выступая перед протестующими, сказал, что "сегодня у нас позитивный день".

"Сегодня Украина не имеет никаких статусов ОРДЛО, сегодня Украина на законодательном уровне унитарная страна, сегодня не проголосованы те законы, которые делали реальными, делали абсолютно законными Минские процессы", - сказал Билецкий.

Также он сказал, что сегодня удалось не допустить принятия нового закона, который бы разрешил торговлю с оккупированными территориями.

В свою очередь депутат от "Самопомочи" Егор Соболев предположил, что "завтра может быть попытка нового голосования" за законопроекты по Донбассу.

По состоянию на 18.40 все митингующие разошлись.Также правоохранители сняли охрану парламента вокруг площади Конституции.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром возле парламента более 100 человек протестовали против принятия законопроектов по Донбассу. Позже их количество увеличилось до около 200. Они несколько раз поджигали дымовые шашки и файеры.

Численность правоохранителей возле ВР по меньшей мере в четыре раза превышала количество митингующих.