Кабмин одобрил законопроект о налоговой амнистии

Кабинет Министров Украины на своем заседании 28 апреля т.г. одобрил законопроект „Об особом порядке декларирования доходов, с которых не уплачены налоги, сборы (обязательные платежи) в бюджеты и государственные целевые фонды”, разработанный Министерством финансов Украины.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Законопроектом предусмотрено проведение так называемой «налоговой амнистии» – внедрение механизма добровольного декларирования физическими и юридическими лицами доходов, с которых не уплачены установленные законодательством Украины налоги.

Период проведения «налоговой амнистии» – 6 месяцев. За легализацию доходов будет взиматься государственная пошлина по дифференцированным ставкам в зависимости от периода, в котором будут задекларированы доходы: в первый месяц – 4% от стоимости объекта декларирования, во второй и третий – 6%, на протяжении трех последних месяцев легализации – 8%.

Кроме того, законопроектом предусматриваются государственные гарантии субъектам легализации. Так, лица, осуществившие легализацию, не будут привлекаться к криминальной и административной ответственности за нарушение налогового законодательства относительно легализуемых объектов.