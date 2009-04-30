Студенты достучались до Секретариата Ющенко с жалобой на Кабмин

Представители украинских студенческих организаций уверены, что решение Кабинета Министров о расширении перечня платных услуг в сфере высшего образования приведет лишь к росту коррупции в образовании.

Об этом они заявили сегодня во время встречи с заместителем главы Секретариата Президента Украины Игорем ПОПОВЫМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, поводом для этой встречи стало обращение к Президенту Украины более 50 студенческих объединений из большинства регионов Украины в связи с принятием постановления Кабинета Министров Украины от 14 апреля 2009 года № 369 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины».

В частности, по убеждению студенческой молодежи, отдельные положения упомянутого постановления существенно нарушают права студентов и противоречат положениям Конституции Украины, а попытку за счет студентов «залатать» дырки в бюджетах учебных заведений может привести лишь к росту коррупции в образовании.

На встрече были также обсуждены проблемы обеспечения социальных гарантий студенческой молодежи в условиях экономического кризиса. В частности, представители студенческих организаций отметили важность введения государственной программы «Студенческое общежитие», которая была бы направлена на обеспечение студентов местами в общежитиях и улучшение условий проживания, учебы и отдыха.

Студенческие активисты выразили также отрицательное отношение молодежи к принятию правительством решения о сокращении государственного заказа в 2009 году на подготовку специалистов в вузах. Они считают, что эти меры существенно сократят возможности вступления на обучение за государственные средства, в первую очередь юношей и девушек из малообеспеченных семей.

И.ПОПОВ заверил участников встречи, что о затронутых вопросах будет проинформирован глава государства Виктор ЮЩЕНКО.

Как сообщалось, в постановлении Кабмина от 14 апреля 2009 года №369 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины" речь идет о существенном расширении платных услуг, которые могут предоставляться государственными учебными заведениями.

В частности, в перечень платных услуг попали оплата отработки студентами практических, лабораторных и семинарских занятий по дисциплинам, которые были пропущены без уважительных причин; проведение дополнительных индивидуальных занятий; возмещение расходов на изготовление студенческих и ученических билетов, зачетных книжек; предоставление услуг, связанных с подготовкой к защите диссертаций на получение научной степени кандидата или доктора наук и др.