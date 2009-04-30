Кириленко считает, что Тимошенко в Москве проходила финальный кастинг

Лидер общественного движения "За Украину!", народный депутат Вячеслав КИРИЛЕНКО считает, что Россия в обмен на поддержку того или иного кандидата на пост Президента Украины будет ставить вопрос о передаче ей украинской газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом член фракции "Наша Украина – Народная самооборона" заявил журналистам в Полтаве.

В.КИРИЛЕНКО, комментируя визит в Москву 29 апреля премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, сказал: "Мне кажется, что это финальный кастинг, смотрины ТИМОШЕНКО в Кремле перед началом президентской кампании".

Он также не исключил, что Москву в скором времени посетит лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

"Я думаю, что вслед за ней поедет ЯНУКОВИЧ как еще один кандидат Кремля, и все это закончится тем, что главные кандидаты в Президенты будут соревноваться не за защиту украинских национальных интересов, а за большую или меньшую приверженность кремлевской политике", - считает лидер движения "За Украину!".