Тигипко передумал идти к Тимошенко вице-премьером по экономике

Сергей Тигипко передумал идти в правительство Юлии Тимошенко вице-премьером по экономическим вопросам. Об этом почти экс-банкир и будущий кандидат в Президенты заявил в эфире программы “Шустер live” на телеканале Украина.

“Действительно... месяца три назад я дал добро на то, чтобы пойти в правительство Тимошенко. И заняться экономическим блоком, стать вице-премьером по экономическим вопросам, - подтвердил Тигипко. - Но я понимаю, что сегодня просто нереально это сделать... пополнить ряды правительства. Нет министра финансов, к сожалению. Потому что просто нет желания у большинства депутатов поддерживать такие изменения”.

Вместе с тем Тигипко заявил что принял окончательное решение возвращаться в политику, но в то же время фактически уклонился от ответа на вопрос, не является ли он “проектом Тимошенко”, нацеленным на то, чтобы оттянуть на себя часть электората Виктора Януковича и Арсения Яценюка, и не допустить ситуации, когда эти два политика будут соревноваться во втором туре президентских выборов. “Мне безразлично, у кого забирать. Хочется больше забрать и самому пройти во второй тур”, - отреагировал на такое предположение Тигипко.