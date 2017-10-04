Совет Европы ожидает начала работы нового Верховного Суда

Совет Европы ожидает, что новый Верховный Суд будет сформирован как можно скорее, и он начнет свою работу. Об этом сказал Специальный представитель Генерального секретаря Совета Европы в Украине Режи Брийя, наблюдая за конкурсом в Верховный Суд.

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Он отметил, что во всех европейских странах все больше растет запрос для обеспечения большей прозрачности, эффективной, независимой, компетентной судебной власти без коррупции.

«Целью реформы в Украине является обеспечение доверия населения к судебной власти, поскольку она является частью доверия ко всем институтам и демократии», – считает Брийя.

«Это все является беспрецедентным опытом. Мало кто из Европейских стран может быть примером, где перезапустили всю судебную систему одновременно», – добавил он.

Режи Брийя напомнил, что Совет Европы предоставлял выводы по вопросам отбора судей, а благодаря постоянному контакту с Высшей квалификационной комиссией судей Украины образовалось плодотворное сотрудничество.

Как известно, Высшая квалификационная комиссия судей Украины определила 120 победителей конкурса в Верховный Суд. 111 из них Высший совет правосудия уже рекомендовала назначить судьями Верховного Суда. Президент Украины должен подписать соответствующий указ.