Тимошенко обещает Путину поддержку: мы сделаем все...

Украина намерена содействовать продвижению процесса вступления России во Всемирную торговую организацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня, открывая расширенное заседание комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-российской межгосударственной комиссии в Москве.

«Мы сделаем все для того, чтобы успешно и в достаточно короткие сроки и Россия смогла стать членом ВТО. И здесь поддержка Украины всегда будет на вашей стороне», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что сегодняшние условия побуждают Украину отказаться от чрезмерного протекционизма и создания новых барьеров для торговли товарами и услугами, в том числе и с Россией.

«И мне кажется, между нашими странами нам это удается», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. По ее словам , в течение года Украина с Россией достаточно активно работали в направлении ликвидации барьеров в торговых отношениях.

Премьер-министр сообщила, что практически все приоритеты совместной экономической деятельности, которые были определены год назад на прошлом заседании Комитета, на сегодняшний день выполнены.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что экономический кризис негативно повлиял на динамику двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Вместе с тем она выразила надежду, что в скором времени объем товарооборота может быть увеличен до уровня докризисного периода.

Справка УНИАН. Украина 16 мая 2008 года стала полноправным 152-м членом Всемирной торговой организации.