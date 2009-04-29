Мельниченко заявляет, что Литвин игнорирует вызовы в ГПУ

Экс-майор Государственной службы охраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО заявляет, что председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не является в Генеральную прокуратуру Украины для дачи показаний по уголовному делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.МЕЛЬНИЧЕНКО сказал сегодня во время пресс-конференции бывшего генерального прокурора, народного депутата от Партии регионов Святослава ПИСКУНА.

«Я заявляю о том, что председатель Верховной Рады Владимир Михайлович ЛИТВИН уже неоднократно игнорирует вызовы в Генпрокуратуру», - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

В свою очередь, С.ПИСКУН заметил, что у Генпрокуратуры нет такого средства влияния на В.ЛИТВИНА, как принудительный привод.

«Но я считаю, что это вопрос генерального прокурора. Если генеральный прокурор переговорит с ЛИТВИНЫМ, то он придет и даст показания», - сказал С.ПИСКУН.

Как сообщал УНИАН, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО неоднократно заявлял о причастности В.ЛИТВИНА к делу об убийстве Г.Гонгадзе.

Недавно экс-майор заявил, что председатель ВР отказался предоставить европейским экспертам образец своего голоса для сравнения его с голосом, записанным в кабинете экс-президента Леонида КУЧМЫ, которые Н.МЕЛЬНИЧЕНКО передал экспертам в рамках расследования уголовного дела об убийстве журналиста Г.Гонгадзе.

Кроме того, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО утверждал, что нынешнее руководство России хочет видеть в должности следующего Президента Украины именно В.ЛИТВИНА.