БЮТ ожидает, что Литвин подпишет закон вместо Ющенко

Фракция Блока Юлии Тимошенко ожидает, что Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН подпишет закон о внесении изменений в некоторые законы, касающиеся полномочий Конституционного Суда Украины, поскольку сегодня истек срок, отведенный Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО для подписания данного закона.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Юлии Тимошенко, об этом заявил заместитель председателя фракции БЮТ, соавтор законопроекта Андрей ПОРТНОВ.

Депутат напомнил, что закон был отправлен на подпись Президенту после того как Верховная Рада более чем трехстами голосами народных депутатов преодолела его вето.

«К сожалению, это не первый случай, когда Президент Украины нарушает установленные Конституцией сроки и не подписывает законопроекты. Поэтому с сегодняшнего дня закон должен быть подписан Председателем Верховной Рады Украины», - отметил народный депутат.

А.ПОРТНОВ подчеркнул, что законом «О внесении изменений в Закон Украины «О Конституционном Суде Украины» четко устанавливается порядок открытия и прекращения производства Конституционным Судом, сроки рассмотрения дел, порядок остановки актов Кабинета Министров и порядок рассмотрения вопросов, касающихся импичмента Президента.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля Президент применил вето к принятому 19 марта Верховной Радой закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины, касающиеся полномочий Конституционного Суда Украины, особенностей производства по делам по конституционным обращениям и недопущения злоупотреблений правом на конституционное представление».

Данным законом предусмотрено совершенствование правового регулирования деятельности Конституционного Суда Украины.

В частности, предусмотрено определить форму и содержание обращения ВР о даче заключения Конституционным Судом Украины о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об отстранении Президента Украины с поста в порядке импичмента, сроков открытия конституционного производства по этой процедуре.

Также предусмотрено внести изменения в закон «О Кабинете Министров Украины», установив, что действие акта правительства, который остановлен указом Президента Украины и по которому есть решение КС о признании соответствующим Конституции, или постановление об отказе в открытии производства не может быть повторно остановлено Президентом.

14 апреля ВР преодолела вето Президента на закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины, касающиеся полномочий Конституционного Суда Украины, особенностей производства по делам по конституционному обращению и недопущение злоупотреблений правом на конституционное представление». При преодолении вето проголосовали 388 из 427 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.