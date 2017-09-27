Санкции Евросоюза против РФ остановили распространение "Новороссии" в Украине – посол ЕС в России

Глава представительства ЕС в России Вигаудас Ушацкас заявил, что санкции Евросоюза против РФ остановили распространение проекта «Новороссия» на большую территорию Украины, пишет «КоммерсантЪ».

По его словам, у ЕС был выбор для ответа на нелегальные действия России в отношении Украины: оказать Украине военную помощь, или не делать ничего.

«Было решено ответить дипломатическим путем. Ведь цель санкций — оказать влияние на действия страны. И в этом смысле я убежден, что санкции сыграли превентивную роль. Вспомните: еще три года назад мы слышали не только из уст «независимых» экспертов, но и от серьезных политических деятелей слово «Новороссия». Этот проект должен был охватить чуть ли не значительную часть территории Украины. Но сегодня мы о нем не слышим, и я думаю, что это в том числе и результат действия западных санкций», - сказал он.

Как сообщал УНИАН ранее, посол Украины в Австрии Александр Щерба обвинил известного австрийского предпринимателя Ханса-Петера Хазельштайнера в поддержке российской агрессии против Украины. Об этом посол написал на своей странице в Facebook.

«21 сентября известный австрийский предприниматель Ганс-Петер Хазельштайнер в своем интервью газете "Die Presse", по сути, поддержал путинскую агрессию в Украине», - отметил Щерба.