Для стабильности Украине необходим нейтральный статус

Депутат Верховной Рады Украины от Блока Литвина Сергей ГРИНЕВЕЦКИЙ убежден, что для сохранения стабильности в Украине ей необходимо иметь нейтральный статус.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом депутат заявил вчера на конференции “Создание общего пространства безопасности в Европе на основе сотрудничества”, организованной группой социалистических партий Европарламента.

“Присоединение Украины к НАТО может вызвать рост напряженности в Черноморском регионе и гонку вооружений. Кроме того, вопрос о НАТО дестабилизирует внутреннюю обстановку в стране и при определенных условиях может привести к потере руководством страны управляемости, что также не будет способствовать безопасности”, - сказал он.

В связи с чем, по его убеждению, Украине было бы целесообразно получить международно признанный нейтральный статус. При этом одним из первых шагов на пути к нейтралитету должно было бы стать усиление Будапештского меморандума, в соответствии с которым ряд стран мира гарантировали Украине безопасность в обмен на ядерное разоружение.