В БЮТ открестились от коалиции с ПР, хотя Тимошенко что-то такое говорила...

Блок Юлии Тимошенко не ведет переговоры с Партией регионов о создании коалиции двух фракций. Об этом в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил народный депутат Украины (фракция БЮТ), председатель Исполкома партии «Реформы и Порядок» Остап СЕМЕРАК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПРП, по его словам, распространение информации о таких переговорах – «это технологии, которые используют оппоненты Юлии ТИМОШЕНКО для того, чтобы снизить ее шансы на победу на президентских выборах».

В то же время парламентарий отметил, что «премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО еще полгода назад призвала все фракции парламента объединиться ради эффективного и быстрого преодоления кризиса».

По мнению депутата, «у четырех фракций (кроме коммунистов) нет слишком больших разногласий в экономических взглядах, поэтому для преодоления экономического кризиса коалиция четырех фракций была бы интересной».

О.СЕМЕРАК отметил, что основой совместного плана действий четырех фракций по выведению страны из кризиса должно быть изменение Конституции. «Я более чем убежден, что Конституцию нужно изменять, и это нужно делать сегодня, поскольку тот дуализм власти, который существует, нужно преодолевать. А построив качественную вертикаль власти, мы сможем выйти из этого кризиса», – сказал политик.

«Я хочу подчеркнуть, что это должен быть продукт не двух фракций. Это должен быть продукт консенсуса украинского парламента – как минимум, четырех фракций. Принципиально важно, чтобы за эту Конституцию проголосовали не 300 или 301 народный депутат, а свыше 400», – отметил О.СЕМЕРАК.