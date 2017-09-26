Украина хочет начать закупку военной техники и оборудования у Канады - Полторак

Украина хочет начать закупку военной техники и оборудования у Канады в 2018 году. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак на совместной пресс-конференции с министром национальной обороны Канады Харджитом Сингх Сейджжаном.

Читайте такжеЭксперт развенчал мифы об американских "Джавелинах" для УкраиныВ частности, украинский министр сказал, что сегодня обсуждались перспективы развития двусторонних отношений после подписания в апреле 2017 года совместного оборонного соглашения.

"Второй вопрос, который мы обсудили, был как раз и вопрос ... связанный с закупкой оборудования, оснащения, техники на следующий год у наших канадских друзей", - заявил Полторак.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля министры обороны Украины и Канады подписали оборонительное соглашение.

«Соглашение позволит нам теснее сотрудничать в вопросах общей безопасности и задач в секторе обороны, а также лучше поддерживать друг друга», - заявил в апреле министр обороны Канады.

При этом он отметил, что подписание оборонного соглашения демонстрирует, как решительно Канада настроена поддерживать евроатлантическую безопасности и также доказывает непоколебимую поддержку Украины.