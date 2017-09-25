Приговор украинцу в Крыму. Что ответит Украина?

Украинский журналист из Симферополя Николай Семена получил от российского суда в оккупированном Крыму наказание в виде 2,5 лет условно с испытательным сроком в три года и запретом заниматься публичной деятельностью. Оккупанты преследовали и наказали нашего соотечественника лишь за то, что тот не изменил своей Родине и как миллионы других украинцев считает Крым – Украиной.

Поводом для многомесячного процесса над журналистом стало слово: статья на сайте «Крым. Реалии» о блокаде украденного путинской Россией украинского полуострова. Семену обвинили в экстремизме и покушении на территориальную целостность России. И кто обвинил? Те, кто три года назад украл Крым у Украины.

Поводом для многомесячного процесса над журналистом стало слово: статья на сайте «Крым. Реалии» о блокаде украденного путинской Россией украинского полуострова

"С одной стороны, я чувствую облегчение, поскольку мне вынесен условный приговор. С другой – разочарование российским правосудием, поскольку все те доводы защиты и выводы экспертов, которых мы привлекали из Москвы и Казани, они судом, фактически, не приняты в расчет", – прокомментировал Семена «тенденциозный» приговор Железнодорожного районного суда Симферополя.

Показательное наказание Николая подконтрольным кремлевскому режиму судом преследовало очевидную цель – запугать всех украинских патриотов в Крыму и России. И в очередной раз предупредить российских журналистов забыть о свободе слова и напомнить о необходимости колебаться вместе с «линией правящей партии».

Путин и его опричники боятся честного слова и принципиальной журналистской позиции, потому что ощущают хлипкость своего режима и подлость, проявленную в отношении мирного соседа – Украины, у которой украли Крым и развязали кровавую войну на Донбассе. Чтобы закрепить это рефлекс молчания у Николая Семены Железнодорожный суд Симферополя конфисковал персональный компьютер. Как доказательство того, что вор в своей низости всегда остается негодяем.

Показательная расправа над украинским гражданином в оккупированном Крыму привлекла общественное внимание к ужасающему положению как наших соотечественников на территории оккупированного полуострова, так и наших коллег – журналистов в нео-имперской России.

С момента оккупации путинский режим проводит в украденном Крыму негласную, но системную политику этнических чисток, выдавливая с полуострова всех неугодных – в первую очередь, социально активных украинцев и крымских татар. Честные крымские журналисты стали одной из первых жертв этих российских репрессий. Сайт «Крым. Реалии» вместе с другими украинскими медиа сообщают о многочисленных фактах преступлений «орлов Путина», ведущих свою родословную с органов «железного Феликса». Медиа рассказывают о том, как оккупационные власти закрывали украинскую газету «Крымскую свитлицю» и крымскотатарскую «Авдет», как не выдавали лицензии телеканалу ATR и детскому каналу «Ляля». Последний, очевидно, представлял особую опасность для кровавого режима.

С момента оккупации путинский режим проводит в украденном Крыму негласную, но системную политику этнических чисток, выдавливая с полуострова всех неугодных

В процессе выдавливания из Крыма свободной журналистики была задействована вся российская репрессивная машина: журналистам угрожали, арестовывали, похищали, организовывали психологический и физический террор. Действовали предельно жестко: несколько дней на сборы для отъезда на материковую часть Украины или угроза посадки за «посягательство на территориальную целостность РФ». При этом работники российских карательных органов предпочитали не вспоминать, что за несколько месяцев до этого посягнули на территориальную целостность Украины.

В результате, за три года крымская школа журналистики, которая была одной из самых сильных в Украине, была полностью уничтожена.

Конечно, мы понимаем, что путинской России нет дела до норм международного права, прав и свобод человека, тем более «каких-то там» украинцев и журналистов. Там у них правят другие идолы и в чести другие качества, проявленные во всей красе так называемыми прокуратурой и судьями Крыма в «деле Николая Семены», которое, вне всякого сомнения, станет позорным пятном в истории их страны. Но с совестью или ее отсутствием пускай разбираются сами россияне. Надеюсь, что это когда-то произойдет вместе с неизбежным подъемом украинских флагов над Симферополем, Севастополем, Донецком, Луганском, другими городами и селами Крыма и захваченной части Донбасса.

Нас же сегодня больше интересует ответ на вопрос, как ответит на это издевательство над нашим соотечественником в Крыму Украина?

А ответ должен последовать четкий и недвусмысленный. Все виновные в аннексии украинского Крыма и преследованиях украинцев, крымских татар и несогласных с несправедливостью русских должны понести наказания по всей строгости украинского закона. Нужны процессы, пускай и заочные, над всеми, кто весной 2014 года воровал у нас Крым, кто создавал систему террора и нетерпимости и осуществлял на полуострове этнические чистки. Начать можно с простого: лишения всех виновных в государственной измене наград государства Украина.

Несколько месяцев назад центральные газеты пестрели вызовами в украинские прокуратуры тех нескольких сотен негодяев из Верховного Совета и других органов крымской власти, которые первыми пошли на государственную измену и способствовали в 2014 году неконституционному захвату власти соседним государством-агрессором. Расследования этих преступлений должны быть укорены и доведены до суда.

Нас же сегодня больше интересует ответ на вопрос, как ответит на это издевательство над нашим соотечественником в Крыму Украина?

Украинские правоохранители должны начать системное и эффективное расследования всех преступлений, совершенных путинским режимом на оккупированной территории Крыма против наших соотечественников. А украинские суды должны гарантировать юридическую ответственность преступников. В том числе, необходимо дать оценку действий тех российских фээсбэшников, которые фабриковали дело журналиста Николая Семены, издевались над нашим соотечественником и его семьей, а также оценить по «заслугам» услужливость судей Симферопольского суда, вынесших неправовое решение.

Пример Николая Семены говорит нам, что какой бы жестокостью не отличался режим Путина, всех украинцев из Крыма не запугать и не сломить. Окаянные дни Путина пройдут, а Крым был, есть и будет частью Украины. До скончания веков.

Юрий Куликов