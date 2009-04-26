Тимошенко возложила цветы к Мемориальному кургану

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО приняла участие в церемонии возложения цветов к Мемориальному кургану „Героям Чернобыля” и памятному знаку „Воинам Чернобыля” по случаю Дня Чернобыльской трагедии.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров, в церемонии также приняли участие и.о. главы Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, глава Киевской областной государственной администрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО, члены правительства и народные депутаты.