Тимошенко в понедельник будет раздавать квартиры чернобыльцам

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в понедельник, 27 апреля, примет участие в церемонии по случаю введения в эксплуатацию жилого дома в городе Кагарлыке и вручит ключи от квартир гражданам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабмина, церемония начнется в 11:00 по адресу: Киевская область, г. Кагарлык, ул. Воровского, 18.

Как сообщал УНИАН, правительство выделило изСтабилизационного фонда 16,7 млн. грн. для погашения кредиторской задолженности за жилье, приобретенное в 2008 году для граждан, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС.

Эти средства Кабмин решил направить на приобретение 40 квартир для чернобыльцев в г.Кагарлыке.