Регионалы уже задумались, как правильно выбирать Президента

Депутат от Партии регионов Нестор Шуфрич назвал спорным вопрос о возможном избрании президента в парламенте. Об этом он сказал в эфире Шустер Live. "Если будет проведена конституционная реформа и у президента будут те полномочия, которые сегодня имеют главы европейских государств, то там основная практика – избрание президента в парламенте", - сказал депутат.

"Президент, который будет избираться и не будет иметь права формировать исполнительную власть, наверное, не должен избираться всенародно", - считает регионал.

"Этот вопрос дискуссионный. Партия регионов настаивает, чтобы президент избирался всенародно. Мы считаем, что этот парламент если и должен вносить какие-то изменения, то они должны касаться следующего парламента", - отметил Шуфрич.

Он сказал, что "навряд люди сами хотят избирать президента, который не будет влиять на их жизнь, а будет исполнять роль политического арбитра".

Ранее сообщалось, что в субботу 18 апреля состоялась встреча лидера ПР Виктора Януковича, первого вице-спикера Александра Лавриновича, премьер-министра Юлии Тимошенко и члена Высшего совета юстиции Виктора Медведчука.

На ней якобы обсуждались планы по изменению Конституции относительно замены всенародного избрания президента на избрание в парламенте.

Украинская правда