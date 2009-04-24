Митинг в Симферополе требовал восстановить памятник Екатерине II

Сторонники Русской общины Крыма, партии «Русский блок», Партии регионов и представители казачьих организаций сегодня в Симферополе провели торжественное шествие и митинг с требованием к Верховной Раде АРК восстановить памятник основательнице города – императрице Екатерине II.

Как передает корреспондент УНИАН, акция была приурочена к 226-й годовщине подписания Екатериной II манифеста о принятии острова Тамань, Крыма и всей территории Кубани «под державу Российскую» и к 280-летию со дня рождения императрицы.

По данным организаторов, в марше и митинге приняли участие 2,5 тысячи человек, по данным правоохранителей – 1,5 тысячи.

Учасники акции прошли от здания крымского парламента по центральным улицам Симферополя к парку, где установлен закладной камень на месте будущего памятника Екатерине II. Они несли большой российский триколор размером 32 кв. м, флаги и флажки России, Андреевские флаги, знамена свих политсил, портреты Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА и премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА, транспаранты «Слава Екатерине Великой, воссоединившей Крым с Россией!», «Россия + Украина + Беларусь = вместе мы святая Русь!», «Русский язык – это наша душа!». Участники марша скандировали: «Россия!» и «Севастополь! Крым! Россия!». На время шествия движение транспорта было приостановлено (приблизительно на 20-30 минут).

Как сообщал УНИАН, в начале июня 2007 года в рамках празднования Дня Симферополя власти установили закладной камень на месте будущего памятника Екатерине II (в XIX веке в городе был памятник Екатерине, однако в XX веке его снесли). Против восстановления памятника выступают крымские татары и представители ряда украинских организаций.