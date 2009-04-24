Зам Богатыревой не знает, почему СП не пустил прессу на СНБО

Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Степан ГАВРИШ заявляет, что Аппарат СНБО не виноват в недопуске журналистов на сегодняшнее заседание СНБО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ГАВРИШ заявил сегодня на брифинге.

Он отметил, что рассмотрение запланированных на сегодня на заседании СНБО вопросов не предусматривалось в закрытом режиме, и то, что журналисты не были допущены на заседание, не является виной Аппарата СНБО.

С.ГАВРИШ сказал, что Аппарат СНБО не проводит аккредитацию журналистов и это является функцией Секретариата Президента.

Он добавил, что ему неизвестны причины, по которым журналисты не были допущены на заседание. Вместе с тем С.ГАВРИШ объяснил, что два из запланированных трех вопросов готовились к рассмотрению в открытом режиме, третий вопрос содержит элементы государственной тайны и поэтому он должен был быть рассмотрен без участия прессы.