Тарифы на услуги ЖКХ в Киеве повышаются с 1 июня

В Киеве с 1 июня 2009 года состоится первый этап повышения тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам исполняющий обязанности председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

«Вчера было принято решение об отмене моратория (на повышение тарифов на услуги ЖКХ – УНИАН). То есть депутаты Киевсовета сказали: да, можно приводить тарифы к экономически обоснованным – приводите, власти, пожалуйста, тарифы к экономически обоснованным», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО, добавив, что это будет происходить «замедленно, поэтапно, с одновременным обеспечением социальной защиты населения».

В связи с этим он сообщил, что в ближайшее время выйдет соответствующее распоряжение КГГА о поэтапном приведении тарифов на услуги ЖКХ к экономически обоснованным.

«Но оно будет очень взвешенно, очень мягко и будет иметь несколько этапов: три или четыре – и обязательно будут выделены особые пункты по социальной защите», - заверил А.ГОЛУБЧЕНКО.

Как он объяснил, распоряжение будет издано до 1 мая, дальше в течение одного месяца оно будет размещено на официальном сайте КГГА, вступит в силу с 1 июня, а, соответственно, квитанции с новыми тарифами к потребители получат уже в июле.

Он также уточнил, что этапы повышения тарифов будут продолжаться в течение текущего и первой половины следующего года.

Говоря о конкретных коэффициентах повышения, А.ГОЛУБЧЕНКО отметил, что это будет происходить для разных потребителей по-разному.

Как сообщал УНИАН, вчера, 23 апреля, депутаты Киевского городского совета отменили мораторий на повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Киеве и предоставили полномочия по осуществлению тарифной политики в городе Киевской городской государственной администрации.