Министр юстиции думает, что дело Пискуна простым не будет

Министр юстиции Николай ОНИЩУК считает проблематичным восстановление в должности генерального прокурора Святослава ПИСКУНА в результате решения суда.

Как передает корреспондент УНИАН, так он прокомментировал сообщение о решении суда о восстановлении С.ПИСКУНА в должности генпрокурора.

Н.ОНИЩУК отметил, что сегодня «все время находился в переговорах», поэтому не знаком с решением суда и не может дать ему правовую оценку.

Однако он допускает, что речь идет о решении суда первой инстанции, которое может быть обжаловано в суде апелляционной инстанции, «даже если речь идет о его немедленном исполнении», что, по словам министра, допускают дела о восстановлении в должности.

«Тем не менее, как свидетельствует опыт, в подобного характера случаях или конфликтах существует стадия исполнения, которая связана с фактическим допуском к работе лица, восстановленного на этом посту судом. Кажется, что здесь дело будет непростым», - сказал Н.ОНИЩУК.

Особенно в том случае, добавил он, когда речь идет о решении суда местной инстанции, которое при наличии соответствующих обстоятельств может быть пересмотрено и отменено судом апелляционной инстанции или кассационным судом.

Как сообщал УНИАН, Окружной апелляционный административный суд Киева сегодня, 24 апреля, признал незаконным указ Президента Украины об освобождении Святослава ПИСКУНА с должности генпрокурора.

Суд признал незаконным Указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО от 24 мая в 2007 г. №469/2007 «О признании утратившим силу Указа Президента Украины от 26 апреля 2007 года №357”. Указом от 26 апреля 2007 года С.ПИСКУН был восстановлен в должности генерального прокурора.