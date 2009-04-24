Тимошенко, говоря о Гоголе, почти дословно повторила Путина

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что творчество писателя Николая Гоголя объединяет Украину и Россию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время презентации издания полного собрания произведений Н.Гоголя, изданного совместными усилиями украинских и российских специалистов. Ю.ТИМОШЕНКО является автором предисловия к этому изданию.

«Для нас важно, чтобы вокруг Гоголя действительно объединились две страны, и чтобы мы совместно с такой инициативой подарили миру полное собрание произведений без редактирования», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время премьер-министр напомнила, что с инициативой совместного украинско-российского издания произведений Н.Гоголя выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН.

По мнению премьера, новое издание ставит точку в дискуссиях, какой культуре принадлежит имя этого величайшего писателя. «Знаете, когда встречаются украинские и российские политики, главное, что они говорят: Гоголь – наш! Я хочу, чтобы мы говорили наш Гоголь, потому что это действительно то, чем могут гордиться два народа. Я считаю, что от Гоголя пошли две культурных и литературных традиции – украинская и российская. Каждая культура взяла у писателя то, что для нее было самым выразительным, близким и важным. Гоголь действительно нас объединяет. Его творчество и незаурядная личность, несомненно, вошли в историю мирового творчества как русского писателя, но Гоголь всегда был украинцем», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь В.ЧЕРНОМЫРДИН добавил, что именно Н.Гоголь открыл россиянам украинский народ. «Гоголь принадлежит всем нам, тем, кто его любит. Николай Гоголь открыл украинский народ россиянам – его самобытность, культуру, уникальный язык и традиции, как Пушкин открыл всему миру Россию», - сказал посол.

В.ЧЕРНОМЫРДИН и Ю.ТИМОШЕНКО поблагодарили всех специалистов, которые принимали участие в подготовке издания полного собрания произведений Н.Гоголя.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр РФ Владимир ПУТИН считает, что творчество писателя Николая Гоголя неразрывно связывает российский и украинский народы.