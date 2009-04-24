Ляпина думает, что доллар будет сдавать позиции

Оздоровление украинской экономики может начаться уже в следующем году. Об этом заявила народный депутат Украины от НУНС Ксения ЛЯПИНА на заседании Дискуссионного клуба при Межрегиональной академии управления персоналом, передает корреспондент УНИАН. По ее мнению, на оздоровление Украины может повлиять улучшение конъюнктуры на мировых рынках металла, которое ожидается в ближайшее время. К.ЛЯПИНА напомнила, что именно металл является той товарной группой, экспорт которого существенно влияет на объем валютных поступлений в страну.

Другим позитивным сигналом для Украины К.ЛЯПИНА считает снижение цен на нефть и газ, которые страна вынуждена импортировать в значительных объемах. По мнению народного депутата, результатом этих факторов может стать стабилизация гривни. К.ЛЯПИНА выразила сомнение в стабильности американского доллара - популярной среди населения валюты накопления сбережений. По ее мнению, в ближайший год-два доллар может существенно потерять в цене. В подтверждение своего мнения народный депутат привела точку зрения аналитиков, согласно которой, самым легким способом для США сократить долговой груз является долларовая эмиссия, которая повлечет его девальвацию. «Держать доллары в наличных - не самый надежный способ сохранить свои сбережения», - считает народный депутат.

К.ЛЯПИНА допустила, что выйти из кризиса Украине может помешать правительственная политика в бюджетной, налоговой и банковских сферах. Так, по мнению народного депутата, на фоне падения ВВП и уменьшения поступлений в бюджет, правительство должно было бы взяться за сокращение расходов. Вместо того, по утверждению К.ЛЯПИНОЙ, правительство избрало путь повышения фискальной нагрузки на малый бизнес, что заставит его уйти в тень, и тем самым еще сильнее уменьшить налоговые поступления.

Как пример просчетов правительственной политики К.ЛЯПИНА привела ревальвацию гривни в начале 2008 года. По ее мнению, ревальвация существенно повлияла на глубину кризисных явлений, которые начались в экономике из-за стимулирования импорта в конце 2008 года, который, в свою очередь, разбалансировал платежный баланс страны.

Кроме того, народный депутат поддала критике правительственную инициативу оздоровления семи банков через участие государства в их капитале.

«Государство в сегодняшнем своем состоянии не сможет улучшить ситуацию в банках через их рекапитализацию бюджетными средствами. Есть основания полагать, что новые государственные банки станут выполнять политический заказ. Например, предоставлять кредиты не по объективной оценке обеспечения возвращения этого кредита, а по политическим симпатиям», - отметила парламентарий. По ее мнению, такая практика повлияет на снижение доверия к банковской системе и повысит риски дальнейшего ухудшения финансово-экономической ситуации в стране.