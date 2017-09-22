Насирову осталось изучить 110 томов уголовного дела - Холодницкий

Досудебное следствие дела отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова уже завершено. Чиновник изучил 130 томов уголовного дела против себя, ему осталось дочитать 110 томов и тогда дело будет направлено в суд.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" заявил руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает ТСН.

Антикоррупционный прокурор отметил, что САП хочет обратиться в суд с просьбой об ограничении сроков для ознакомления дела.

Читайте такжеНасиров подал жалобу в Европейский суд по правам человека на действия НАБУ и САП

Также Холодницкий напомнил, что его ведомство имеет подтверждение британской стороны, что Насиров является подданным Ее Величества королевы Елизаветы II.

В связи с этим САП обращалась в суд с просьбой о взыскании залога Насирова, поскольку считала, что председатель ГФС не выполнил определение суда в полном объеме – не сдал все свои паспорта. Но суд отказал прокурорам.

Как сообщал УНИАН, 2 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вручили Насирову сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств трем ООО. Эти решения были приняты им с нарушением установленной законом процедуры, а именно - при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что повлекло государству ущерб в размере около 2 млрд грн.

Читайте такжеИмущество Насирова было арестовано еще в марте – адвокат

Соломенский райсуд 8 марта избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в 100 млн грн, хотя САП просила установить денежный залог в размере 2 млрд грн. 16 марта Насиров после внесения залога был освобожден из-под стражи.

27 апреля суд продлил меру пресечения ему еще на два месяца - до 26 июня.

Насиров дважды обращался в НАБУ с просьбой разрешить выезд за пределы Украины, однако ему отказывали.

26 июня Соломенский суд Киева продлил Насирову меру пресечения еще на два месяца.