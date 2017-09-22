Насирову осталось изучить 110 томов уголовного дела - Холодницкий
САП хочет обратиться в суд с просьбой об ограничении сроков для ознакомления дела.
Досудебное следствие дела отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова уже завершено. Чиновник изучил 130 томов уголовного дела против себя, ему осталось дочитать 110 томов и тогда дело будет направлено в суд.
Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" заявил руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает ТСН.
Антикоррупционный прокурор отметил, что САП хочет обратиться в суд с просьбой об ограничении сроков для ознакомления дела.
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Также Холодницкий напомнил, что его ведомство имеет подтверждение британской стороны, что Насиров является подданным Ее Величества королевы Елизаветы II.
В связи с этим САП обращалась в суд с просьбой о взыскании залога Насирова, поскольку считала, что председатель ГФС не выполнил определение суда в полном объеме – не сдал все свои паспорта. Но суд отказал прокурорам.
Как сообщал УНИАН, 2 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вручили Насирову сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств трем ООО. Эти решения были приняты им с нарушением установленной законом процедуры, а именно - при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что повлекло государству ущерб в размере около 2 млрд грн.
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Соломенский райсуд 8 марта избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в 100 млн грн, хотя САП просила установить денежный залог в размере 2 млрд грн. 16 марта Насиров после внесения залога был освобожден из-под стражи.
27 апреля суд продлил меру пресечения ему еще на два месяца - до 26 июня.
Насиров дважды обращался в НАБУ с просьбой разрешить выезд за пределы Украины, однако ему отказывали.
26 июня Соломенский суд Киева продлил Насирову меру пресечения еще на два месяца.