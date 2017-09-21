Порошенко договорился с Трампом, что США и впредь будут поддерживать украинские реформы

Президент Украины Петр Порошенко договорился с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом об эффективном сотрудничестве в продолжении поддержки украинских реформ со стороны США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом украинский лидер сообщил по итогам встречи с Трампом сегодня журналистам в Нью-Йорке (США).

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«Для меня как президента Украины, я думаю, как и для всех украинцев, было очень важно услышать полную, очень мощную поддержку реформ, которые происходят в Украине, и положительную оценку результатов, которых мы этими реформами достигли. Это очень важно для нас», - заявил он.

При этом Порошенко отметил, что «мы договорились, что наше сотрудничество в поддержке реформ будет эффективно продолжаться».

Как сообщал УНИАН ранее, Порошенко после встречи с Трампом заявил, что США поддерживают предложение Украины относительно миротворцев на Донбассе.