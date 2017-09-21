ГПУ вызвала на допрос двух заместителей министра обороны России и чиновника из ВМФ (повестки)

Генпрокуратура вызвала на допрос двух заместителей министра обороны РФ Сергея Шойгу по подозрению в посягательстве на суверенитет Украины. Соответствующие повестки опубликованы на сайте ГПУ.

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Повестки прислали заместителям главы Минобороны Дмитрию Булгакову и Николаю Панкову, а также экс-командующему Черноморского флота РФ, а сейчас заместителю главнокомандующего ВМФ РФ Александру Федотенкову.

Чиновников вызвали на допрос 26 сентября, в отношении них открыты уголовные производства по ряду статей, включая ч. 3 ст. 110 УК украины "Посягательство на территориальную целостность Украины", ч. 1 ст. 111 УК "Деяние, умышленно совершенное в ущерб суверенитету Украины", ч. 2 ст. 437 УК "Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны", ч. 2 ст. 28 УК "Совершение преступлений группой лиц по предварительному сговору", ч. 4-5 ст. 27 УК "Соучастие в преступлении".

Как сообщал УНИАН ранее, следственный комитет России заочно арестовал трех граждан России, связанных с «Правым сектором», сообщает пресс-служба ведомства. Арестованы руководитель пресс-службы организации Артем Скоропадский, руководитель одного из боевых подразделений Игорь Чудинов и активист Георгий Стоцкий.