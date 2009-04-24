Штрафовать Украину за недобор газа Москве невыгодно?

На переговорах Тимошенко и Путина, запланированных на 29 апреля, Россия конечно может затронуть вопрос санкций за недобор законтрактованных объемов газа в I квартале, но это невыгодно ни одной из сторон - убеждены эксперты.

При нынешней ситуации на евразийском газовом рынке подобная инициатива наложения санкций за недобор газа может вызвать «эффект домино», негативный для самой России, предположил в интервью «Немецкой волне» директор энергетических программ центра «Номос» Михаил Гончар. Украина – далеко не единственная страна-потребитель, которая не добирает в настоящее время законтрактованные объемы российского газа.

И хотя часть, которую не добирает Украина, довольно значительная, - почти половина предусмотренного объема (контрактом допускается 20 процентов), но и страны Евросоюза в настоящее время отбирают в среднем на 42 процентов голубого топлива меньше, чем было обусловлено в начале года. При таких обстоятельствах придерживаться принципа «Take or pay», по которому российский «Газпром» работает практически со всеми своими долгосрочными партнерами, газовому монополисту будет сложно, признают и российские, и украинские специалисты.

Кроме того, по словам Михаила Гончара, аналогичные претензии «Газпрому» может предъявить Туркменистан по поводу того, что «Газпром» недобирает законтрактованные объемы туркменского газа после аварии на газопроводе «Средняя Азия-Центр» 9 апреля.

Пока похожих претензий «Газпрому» к европейским компаниям не наблюдается, прибавил Гончар. С другой стороны, «Газпром» подвергается опасности встречных претензий к нему по поводу тех убытков, которые были нанесены действиями «Газпрома» в январе 2009 года, отмечает эксперт. Впрочем, Гончар допускает, что российская сторона и в дальнейшем будет использовать этот фактор для решения других проблем в двусторонних отношениях.

Вопрос поставок энергоносителей, в частности, российского газа в Украину и его транзита в страны ЕС, скорее всего, будет обсуждаться 29 апреля в Москве. По крайней мере, такую вероятность не исключил посол РФ в Украине Виктор Черномырдин, общаясь с журналистами в Чернигове. В частности, дипломат допускает, что главы украинского и российского правительств могут обсуждать и предложения относительно пересмотра так называемых «газовых соглашений», заключенных в начале этого года. Правда, пересмотр цены на голубое топливо, по его словам, возможен лишь в сторону повышения.