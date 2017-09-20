Порошенко призвал генсека ООН отправить на Донбасс миссию для оценки безопасности размещения миротворцев

19:35, 20 сентября 2017
Политика
5

Также президент Украины подчеркнул, что миротворческая деятельность остается одним из эффективных инструментов, чтобы сделать наш мир безопасным.

Петр Порошенко / REUTERS

Президент Украины Петр Порошенко призвал генсекретаря ООН направить техническую оценочную миссию в Украину, чтобы выработать варианты безопасности и политического присутствия ООН на Донбассе.

Об этом Порошенко сообщил во время выступления на заседании Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества сегодня в Нью-Йорке.

«Позвольте мне также подтвердить приглашение генеральному секретарю воспользоваться своими полномочиями в соответствии с Уставом и направить техническую оценочную миссию в Украину. На основании анализа миссии должны быть разработаны варианты политического и безопасностного присутствия ООН на Донбассе, которые должны быть представлены для дальнейшего рассмотрения в Совете безопасности», - заявил он.

Порошенко рассчитывает, что такая миссия осуществит анализ и оценку общей ситуации на местах.

Также президент Украины подчеркнул, что миротворческая деятельность остается одним из эффективных инструментов, чтобы сделать наш мир безопасным.

В связи с этим Порошенко подчеркнул непоколебимую приверженность Украины миротворческим усилиям.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Визит Порошенко в США
Теги: #визит Порошенко в США#миротворцы ООН Донбасс