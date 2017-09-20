Порошенко призвал генсека ООН отправить на Донбасс миссию для оценки безопасности размещения миротворцев
Также президент Украины подчеркнул, что миротворческая деятельность остается одним из эффективных инструментов, чтобы сделать наш мир безопасным.
Президент Украины Петр Порошенко призвал генсекретаря ООН направить техническую оценочную миссию в Украину, чтобы выработать варианты безопасности и политического присутствия ООН на Донбассе.
Об этом Порошенко сообщил во время выступления на заседании Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества сегодня в Нью-Йорке.
«Позвольте мне также подтвердить приглашение генеральному секретарю воспользоваться своими полномочиями в соответствии с Уставом и направить техническую оценочную миссию в Украину. На основании анализа миссии должны быть разработаны варианты политического и безопасностного присутствия ООН на Донбассе, которые должны быть представлены для дальнейшего рассмотрения в Совете безопасности», - заявил он.
Порошенко рассчитывает, что такая миссия осуществит анализ и оценку общей ситуации на местах.
Также президент Украины подчеркнул, что миротворческая деятельность остается одним из эффективных инструментов, чтобы сделать наш мир безопасным.
В связи с этим Порошенко подчеркнул непоколебимую приверженность Украины миротворческим усилиям.