Яценюк считает своей главной задачей «сшить» Украину

Лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК видит своей основной политической задачей “сшить” Украину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта перемен», об этом он заявил сегодня в интервью «Радио Трек» в Ривне.

«Раскалывать Украину я никому не дам. У меня задача следующая – сшить Украину”, - в частности сказал А.ЯЦЕНЮК. По его словам, то, что на Востоке люди говорят по-русски, не значит, что они не украинцы. “Завтра они будут говорить по-украински и никто их не будет заставлять это делать, а украинский язык станет конкурентным”, - убежден он.

В то же время, А.ЯЦЕНЮК признал, что вопрос языка будет одной из тем, которой политики будут спекулировать и во время предстоящих избирательных гонок. Впрочем, по его словам, это касается и таких тем как НАТО, вопросов об ОУН-УПА, отношений с Россией и Западом.

«Некоторые политики больше ни о чем другом не могут говорить, потому что не могут сказать, что нужно сделать в системе образования, здравоохранения, украинской армии и т.д., чтобы изменить их к лучшему», – отметил А.ЯЦЕНЮК.