Эксперт считает, что рейтинг Ющенко уже ничем «не лечится»

Политолог Игорь ЖДАНОВ считает, что ряд последних инициатив Президента Виктора ЮЩЕНКО не сможет помочь ему поднять президентский рейтинг.

Такое мнение он высказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

По словам эксперта, в последнее время своими многими инициативами Президент пытается навязать свое виденье развития политического процесса, свою политическую игру.

Однако, по мнению И.ЖДАНОВА, следует различать влияние политического игрока среди политической элиты и рост электоральной поддержки.

Политолог сомневается, что инициативы В.ЮЩЕНКО кардинально изменят ситуацию с его рейтингом.

Он напомнил, что согласно последним социологическим опросам президентский рейтинг В.ЮЩЕНКО составляет 2,4%.

«Такой рейтинг уже не лечится никакими инициативами», - сказал эксперт, добавив, что шансы В.ЮЩЕНКО на победу остаются призрачными.

Вместе с тем И.ЖДАНОВ допускает, что действующий Президент рассчитывает на скорейшее проведение досрочных парламентских выборов с целью провести в Верховную Раду свою политическую силу.

Политолог считает, что если досрочные парламентские выборы состоятся до президентских, то шансы на это есть. Если же, по его словам, досрочные парламентские выборы пройдут после президентских, и, соответственно, В.ЮЩЕНКО, скорее всего, уже будет лишен своего президентского ресурса, то в таком случае шансов на прохождение в парламент его партии или блока практически не остается.