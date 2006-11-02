Президент внес на рассмотрение ВР законопроект «О Голодоморе»

В соответствии со статьей 93 Конституции Украины Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес на рассмотрение Верховной Рады проект Закона «О Голодоморе 1932 – 1933 годов в Украине», определив его как неотложный для внеочередного рассмотрения.

Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве Президента, представлять указанный законопроект во время его рассмотрения на пленарном заседании Верховной Рады Украины будет и.о. председателя Украинского института национальной памяти Игорь ЮХНОВСКИЙ.

В сообщении говорится, что научно подтвержденные данные свидетельствуют, что в результате преступных действий со стороны официальной власти в 1932-1933 годах в Украине умерли от искусственного голода миллионы людей. Суть преступных действий власти заключалась в:

уничтожении существующей структуры сельского хозяйства путем проведения массового «раскулачивания» крестьян, насильственного внедрения коллективизации крестьянских хозяйств, наложения на районы Украины, на крестьянские дворы непомерно высоких планов хлебосдачи;

изоляции больших территорий в сельской местности в ряде областей Украины (внутренняя и внешняя блокады) путем: лишения крестьян права иметь паспорт гражданина СССР; запрета крестьянам выезда с их мест проживания (запрета продажи железнодорожных билетов); приказов об арестах крестьян, выехавших самовольно из сел; окружения вооруженными отрядами карательных органов СССР целых территорий (путем установления заградительных застав на всех дорогах); запрета переписки и распространения информации о фактическом положении, полном умалчивании голода;

введении особого режима проживания, в частности режима «черных досок», заключавшемся в вывозе с сельских территорий всех товаров и всех средств проживания, насильственной конфискации у крестьян всех запасов продовольствия и одежды, запрещете любой торговли и ввоза каких-либо средств для существования, запрете какого-либо кредитования и насильственном возвращении всех кредитов.

Голодомор 1932-1933 годов в Украине как явление геноцида украинского народа подпадает под определение геноцида, приведенное в Конвенции Организации Объединенных Наций от 9 декабря 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Голодомор 1932-1933 годов в Украине уже признан геноцидом Украинского народа рядом иностранных государств.

Вопрос необходимости разработки законопроекта, который бы давал политико-правовую оценку Голодомору 1932-1933 годов как геноциду в Украине, неоднократно затрагивался в ходе парламентских слушаний в Верховной Раде Украины. В частности, такое требование изложено в рекомендациях, одобренных Постановлением Верховной Рады Украины от 6 марта 2003 года №607-IV.

Проект закона разработан в соответствии с Указами Президента Украины от 11 июля 2005 года №1087 «О дополнительных мерах по увековечению памяти жертв политических репрессий и голодоморов в Украине», от 4 ноября 2005 года №1544 «О почтении памяти жертв и пострадавших от голодоморов в Украине» и от 12 октября 2006 года №868 «Об отмечании в 2006 году Дня памяти жертв голодоморов и политических репрессий».

Законопроект имеет целью восстановление исторической справедливости путем вынесения политико-правовой оценки Голодомору 1932-1933 годов в Украине как геноцида украинской нации, обеспечение надлежащего чествования жертв и пострадавших от Голодомора 1932-933 годов, глубокого осознания гражданами причин и последствий геноцида украинского народа, утверждение в обществе нетерпимости к каким-либо проявлениям насилия, определение задач государственных органов и уполномоченного центрального органа исполнительной власти в этой сфере.

Законопроект квалифицирует Голодомор как геноцид украинской нации; запрещает отрицание факта Голодомора; определяет обязанность органов государственной власти и органов местного самоуправления Украины по увековечению памяти жертв и пострадавших от Голодомора; устанавливает, что уполномоченным центральным органом исполнительной власти по вопросам реализации государственной политики в сфере восстановления и сохранения национальной памяти, в частности по вопросам установления исторической правды о голодоморах в Украине и увековечении памяти их жертв, является Украинский институт национальной памяти; гарантирует государственную поддержку в проведении исследований и осуществлении мероприятий по увековечению памяти жертв Голодомора на основе государственной программы, утверждаемой Кабинетом Министров Украины по представлению Украинского института национальной памяти за счет государственного бюджета Украины; обязывает правительство и Киевскую городскую государственную администрацию обеспечить в установленном порядке сооружение в Киеве к 75-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов Мемориального комплекса памяти жертв голодоморов в Украине).

Закон не потребует дополнительных бюджетных расходов в 2006 году, поскольку финансирование предусмотренных законом мероприятий на текущий год учтено в расходах соответствующих центральных и местных органов исполнительной власти.

Средства для сооружения в Киеве Мемориального комплекса, а также реализации предусмотренной законом программы мероприятий по увековечению памяти жертв Голодомора должны быть предусмотрены правительством в расходах госбюджета.