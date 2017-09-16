США не должны присоединяться к "нормандскому формату"- Волкер

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер убежден, что США не должны присоединяться к «нормандскому формату» переговоров по Донбассу. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

Читайте такжеВолкер рассказал о видении США миротворческой миссии на Донбассе «Я не думаю, что вообще это нужно, «нормандский формат» уже выполнил свою функцию», - заявил он, отвечая на вопрос, могут ли США присоединиться к «нормандскому формату» переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе.

«Я контактирую с РФ, Германией, Францией и Украиной по этому вопросу. Я знаю, что они говорят, они пытаются построить диалог, мы координируемся по этим вопросам. Я не думаю, что США будут присоединяться к этому формату. Но я считаю, США заинтересованы в том, чтобы начать диалог между Россией и Украиной, вывести их на новый стратегический уровень, в последнее время мы видим, что что-то не так», - добавил Волкер.