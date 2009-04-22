Раде предложат вернуть Ющенко его проект новой Конституции

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики будет рекомендовать парламенту вернуть на доработку законопроект Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о внесении изменений в Конституцию.

«Мы приняли решение отправить его на доработку в связи с тем, что он неправильно оформлен и в нем есть неправильные формулировки: на одной странице написано, что это изменения в Конституцию, а на другой – что это новая Конституция», – сообщил газете «КоммерсантЪ-Украина» (№69 от 22 апреля 2009 года) председатель профильного комитета Сергей МИЩЕНКО (фракция БЮТ).

По его словам, на сегодняшний день на рассмотрении в комитете находятся семь законопроектов, предусматривающих внесение изменений в Конституцию.

Как сообщал УНИАН, 31 марта Президент Украины В.ЮЩЕНКО внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона «О внесении изменений в Конституцию Украины» и определил этот законопроект как безотлагательный для внеочередного рассмотрения.