Сегодня вечером Ющенко выйдет в прямой эфир
09:06, 22 апреля 2009Политика
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Трансляция - на национальных и обл ТВ
Сегодня в 19.00 в столичном Украинском доме начнется пресс-конференция Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.
Как сообщает пресс-служба главы государства, формат пресс-конференции предусматривает ответы Президента на вопросы аккредитованных масс-медиа непосредственно в Украинском доме, а также ответы на вопрос представителей региональных СМИ во время прямых телемостов со Львовом, Одессой и Запорожьем.
В прямом эфире пресс-конференцию будут транслировать Первый национальный канал, «5-й канал», «24-й канал», Национальная радиокомпания и Всемирная служба «УТР». Также мероприятие будет транслироваться в прямом эфире областных государственных телерадиокомпаний.
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