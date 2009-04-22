Сегодня вечером Ющенко выйдет в прямой эфир

Сегодня в 19.00 в столичном Украинском доме начнется пресс-конференция Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как сообщает пресс-служба главы государства, формат пресс-конференции предусматривает ответы Президента на вопросы аккредитованных масс-медиа непосредственно в Украинском доме, а также ответы на вопрос представителей региональных СМИ во время прямых телемостов со Львовом, Одессой и Запорожьем.

В прямом эфире пресс-конференцию будут транслировать Первый национальный канал, «5-й канал», «24-й канал», Национальная радиокомпания и Всемирная служба «УТР». Также мероприятие будет транслироваться в прямом эфире областных государственных телерадиокомпаний.