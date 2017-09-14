В СБУ опровергли, что якобы прослушивают Саакашвили

Служба безопасности Украины отрицает, что прослушивает экс-председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили. Об этом говорится в заявлении ведомства, обнародованном в Facebook.

СБУ считает безосновательными обвинения Саакашвили о якобы попытке его прослушивания сотрудниками спецслужбы.

"Служба безопасности Украины работает исключительно в правовом поле украинского законодательства и не осуществляет подобных процессуальных действий без решения суда за гражданами, какой бы статус они на сегодня не имели", - заявили в ведомстве.

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Как сообщал УНИАН, 10 сентября лишенному украинского гражданства экс-президенту Грузии, экс-главе Одесской облгосадминистрации Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска "Шегини". Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые сопровождали его, и буквально "внесли" их на территорию Украины.

Админдело о совершении административного правонарушения по незаконному пересечению границы 18 сентября рассмотрит Мостиский райсуд Львовской области. Для проведения следственных действий в связи с событиями с участием Саакашвили на пункте пропуска "Шегини" МВД вызывает пять народных депутатов: Юлию Тимошенко, Сергея Власенко, Юрия Деревянко, Павла Костенко и Дмитрия Добродомова.