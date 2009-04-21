Ющенко поехал на Ивано-Франковщину разбираться, куда девались деньги?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО находится с рабочей поездкой в Ивано-Франковской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, главная цель поездки – ознакомление с ситуацией, сложившейся в регионе в контексте преодоления последствий прошлогоднего июльского наводнения.

Планируется, что в Тисменицком районе области Президент осмотрит восстановленную дамбу на р. Быстрица Надворнянская и ознакомится с данными относительно ликвидации последствий стихийного бедствия на объектах водхоза. Также В.ЮЩЕНКО осмотрит строительство моста через Быстрицу Солотвинскую.

В Ивано-Франковске под председательством Президента состоится совещание по вопросам состояния реализации мероприятий по ликвидации последствий стихийного бедствия в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Во время поездки Президента сопровождают министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА, первый заместитель министра регионального развития и строительства Анатолий БЕРКУТА, заместитель министра охраны окружающей природной среды Дмитрий ГУРСКИЙ, заместитель министра финансов Владимир МАТВИЙЧУК, заместитель министра транспорта и связи Владимир БАДАГОВ, заместитель министра топлива и энергетики Бурзу АЛИЕВ, заместитель главы Секретариата Президента Роман БЕССМЕРТНЫЙ, заместитель председателя Госкомитета по водному хозяйству Виктор БАБЕНКО, заместитель председателя Госслужбы автодорог Александр ТУРЧЕНКО, заместитель председателя Госкомлесхоза Алексей ПРИСТАЯ, генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО, заместитель председателя ГлавКРУ Дмитрий ОЛИЙНЫК.

Напомним, что правоохранительные органы неоднократно заявляли о выявлении многочисленных махинаций с деньгами, выделенными на преодоление последствий наводнения. Наиболее распространенным нарушением было включения лиц, которые не имели права претендовать на возмещение, в списки пострадавших от стихийного бедствия.