Россия нашла связующее звено с Украиной

Россия строго следит за тем, чтобы функционирование Черноморского флота РФ не наносило ущерб безопасности Украины.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и печати МИД РФ, об этом заявил официальный представитель МИД РФ Андрей НЕСТЕРЕНКО, комментируя проблематику пребывания ЧФ РФ на территории Украины.

«Россия строго следит за тем, чтобы функционирование флота не наносило ущерб безопасности Украины и не ущемляло ее интересы», - подчеркнул А.НЕСТЕРЕНКО.

Он отметил, что ЧФ РФ не только отстаивает интересы безопасности своей страны, но и активно участвует в международной военно-морской деятельности. Он входит в Черноморскую военно-морскую группу оперативного взаимодействия «Блэксифор», участвует в антитеррористической операции НАТО на Средиземном море «Активные усилия», в обеспечении безопасности мореплавания у берегов Африки.

А.НЕСТЕРЕНКО напомнил, что еще 31 мая 1997 г., в день подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной, Президенты двух государств приняли совместное заявление, в котором отмечается, что Черноморский флот России и Военно-Морские силы Украины обретают широкие возможности для дальнейшего углубления сотрудничества между двумя государствами в военно-морской области на Черном море, будут взаимодействовать в обеспечении безопасности южных рубежей двух стран.

По его словам, весомое значение имеет социально-экономический аспект пребывания российского флота на территории Украины. «На флоте работает более 20 тыс. местных жителей. Число рабочих мест, связанных с пребыванием флота опосредованно, естественно, гораздо больше», - сказал он.

Кроме этого, отметил А.НЕСТЕРЕНКО, «флот дает дополнительные доходы в местный бюджет. Также РФ выделяет миллионы долларов на финансирование программ развития населенных пунктов, где располагаются наши моряки».

«Пребывание Черноморского флота в Украине не только не вызывает какого-либо отторжения у местного населения, но и приветствуется им», - уверен он.

По его словам, в настоящее время между российской и украинской сторонами решаются практические вопросы, связанные с обеспечением условий, необходимых для полноценного функционирования Черноморского флота Российской Федерации и его пребывания на территории Украины. Работа в данном направлении ведется в рамках соответствующей Подкомиссии Российско-Украинской межгосударственной комиссии. Сейчас готовится ее очередное, седьмое заседание, добавил он.

«В России убеждены, что Черноморский флот Российской Федерации является связующим звеном между народами России и Украины, стабилизирующим фактором в регионе», - подчеркнул представитель МИД РФ.

Как сообщал УНИАН, власти Севастополя планируют обратиться к министру обороны России Анатолию СЕРДЮКОВУ в связи с ростом недоимки предприятий ЧФ РФ в Пенсионный фонд Украины.

По информации начальника Главного управления ПФУ в Севастополе Татьяны КРАВЦОВОЙ, общая сумма пенсионной недоимки по Севастополю на сегодня составляет 15 млн. грн. «В том числе долг «Строительного управления Черноморского флота РФ» составляет 4 млн. грн. Плюс к этому еще 3 млн. грн. находятся в судебной процедуре, они специально затягивают процесс, следовательно - 7 млн. грн.», – сказала она.