Доказательств вины Фирташа достаточно для его экстрадиции из Австрии - прокуратура Испании

Испанская прокуратура по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (ПБКОП) считает, что доказательств вины украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа достаточно для его экстрадиции из Австрии.

Об этом говорится в заявлении ведомства в связи с решением Земельного суда Вены от 29 августа, который отклонил запрос Испании на выдачу Фирташа по делу об отмывании денег, передает Deutsche Welle.

В заявлении, опубликованном в среду, 13 сентября, в испанской газете El Mundo, утверждается, что, хотя венский суд и расценил присланные из Испании документы "недостаточно конкретными", испанская сторона считает, что доказательств вины Фирташа вполне достаточно. В связи с этим Испания надеется на австрийскую прокуратуру, которая уже обжаловала решение суда.

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Испанская прокуратура утверждает, что Фирташ тесно связан с Семеном Могилевичем, который считается одним из лидеров криминального мира и входит в список десяти самых разыскиваемых ФБР США беглецов. Основное обвинение против Фирташа в Испании, которое стало основанием для объявления его в международный розыск в ноябре 2016 года, - отмывание на испанской территории миллионов евро.

В то же время, прокуратура признает, что сам Фирташ никогда не занимался какой-либо незаконной деятельностью в Испании. По ее версии, здесь действовал его партнер - бизнесмен сирийского происхождения Харес Юссеф, который и поддерживал "структуру отмывания денег".

В течение 2016 года в Испании были задержаны 16 человек по подозрению в причастности к этой структуре. Среди них - три консультанта-юриста и несколько сотрудников банковских учреждений. Задержания были произведены в Барселоне и Марбелье, где, вероятно, осуществлялось отмывание денег.

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Капиталы в Испанию, по данным ПБКОП, поступали для отмывания чаще всего из офшорных зон, например, с Кипра или Британских Виргинских островов. Вкладывались они в гостиничный и ресторанный бизнес, а также в приобретение элитной недвижимости на испанском побережье. Конкретную сумму денег, которую Фирташ отмыл в Испании, прокуратура не называет. По ее утверждению, речь идет о сумме, значительно превышающей 10 млн евро.

Как сообщал УНИАН, 29 августа Земельный суд Вены отказал властям Испании в экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.