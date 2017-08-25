Фирташ из-за долгов передаст оккупационным властям Крыма базу отдыха, где проводят кремлевский форум - СМИ

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ отдаст оккупационной власти Крыма базу отдыха "Волна", где с 2014 года проводится кремлевский молодежный форум "Таврида".

Об этом сообщает РБК со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника.

Также эту информацию подтвердил источник в "правительстве" Крыма и собеседник, близкий к руководству завода Фирташа "Крымский титан" (этому заводу принадлежит база отдыха).

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По словам одного из собеседника издания, у предприятия Фирташа серьезные долги перед бюджетом оккупационной администрации Крыма. Переход базы отдыха в собственность местных "властей" может стать способом урегулирования долгов.

Сейчас базу отдыха "Волна", расположенную на Бакальской косе Крыма, почти на все лето арендуют под молодежный лагерь "Таврида", организацией которого занимается Росмолодежь под кураторством внутриполитического блока Кремля. В прошлом и в этом году этот форум посещал президент РФ Владимир Путин.

Переход "Волны" в собственность оккупационных крымских "властей" позволит организовать там лагерь на круглогодичной основе.