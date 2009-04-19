Литвин: меня хотят нейтрализовать с помощью дела Гонгадзе

Спикер парламента Владимир Литвин заявил, что его "хотят нейтрализовать" с помощью дела относительно убийства Георгия Гонгадзе. Об этом он сказал в интервью Газете по-киевски.

"Те, кто организовал это грязное дело, постоянно ищут, кого бы сделать виноватым, а меня просто хотят нейтрализовать. Но могу сказать, что у них ничего не получится", - отметил он.

"Конечно, если бы я чувствовал за собой какую-то вину, я бы знал, как выстраивать линию защиты. Но когда ты никакой вины не чувствуешь, ты беззащитен. Очередной этап эксплуатации моей фамилии в этом деле расцениваю как доказательство укрепления своих позиций. Я стал больше мешать", - считает спикер.

Украинская правда