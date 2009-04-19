Тимошенко сходила в церковь вместе с Ющенко

Президент Украины Виктор Ющенко с супругой Екатериной Ющенко и детьми посетил Пасхальное богослужение в соборе Василия Великого (Украинская греко-католическая церковь) в Киеве, сообщает пресс-служба Президента.

Вместе с главой государства на богослужении присутствовали Премьер-министр Украины Ю.Тимошенко, представители Секретариата Президента, народные депутаты, правительственные чиновники, общественные деятели.

Напомним, что 13 апреля пресс-секретарь Президента Ирина Ванникова передала Виктору Януковичу и Юлии Тимошенко приглашение посетить пасхальные службы в храмах вместе с Виктором Ющенко.

И.Ванникова сообщила, что в Пасхальную ночь, по мнению главы государства, украинский политикум должен продемонстрировать способность к объединению и очищению.

Лидер ПР Виктор Янукович проигнорировал приглашение Президента, и ограничился персональной «программой», отстояв богослужение в Киево-Печерской Лавре в то время, как Ющенко и Тимошенко посещали службы в трех соборах (Владимирском, Святого Василия Великого и церкви Святого Апостола Андрея Первозванного). Главного оппозиционера страны сопровождала свита из регионалов.