Спецпредставитель США по Украине прокомментировал ситуацию вокруг Саакашвили (видео)

Бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили имеет право на публичное судебное разбирательство по вопросу об утрате украинского гражданства. Об этом заявил специальный представитель США Курт Волкер.

Видео, где Волкер отвечает на вопросы журналиста, на своей странице в Facebook опубликовал Саакашвили.

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"Украина - страна, где действует верховенство права. Кто угодно, например, бывший президент Саакашвили, имеет право на слушание дела в украинском суде. Я надеюсь, что прекратится эскалация политической драмы и все сосредоточатся на правовом урегулировании. Это для Украины не менее важно, чем борьба с коррупцией и экономические реформы", - говорится в заявлении Волкера.

Кроме того, спецпредставитель США не советовал бы Порошенко задерживать Саакашвили, а предложил бы сосредоточиться на управлении государством в условиях агрессии России.

Напомним, 10 сентября лишенному украинского гражданства экс-главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска "Шегини".

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также сопровождавших его депутатов и общественных деятелей, и буквально "внесли" их на территорию Украины.

По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили сопровождали народные депутаты Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Юрий Деревянко, Павел Костенко, Дмитрий Добродомов, а также бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.