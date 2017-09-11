В Крыму собираются огласить приговор Чийгозу: к суду стянули полицию, улица перекрыта

Суд в аннексированном Крыму огласит приговор заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу сегодня, 11 сентября. К зданию суда уже стянули полицию. Об этом сообщил его адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

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"К Верховному суду Крыма стянули полицию, запретили проезд машин по улице Павленко, площадь перед судом ограждена, выставлены рамки металлоискателей. Российская Фемида собирается вынести неправосудный приговор Ахтему Чийгозу", - написал Полозов.

"Стало известно, приговор будут выносить в самом маленьком зале на 10 человек", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 7 августа в Верховном суде аннексированного Крыма обвинение требовало для Чийгоза наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима.

Справка УНИАН. Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года.

Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты. Российская оккупационная власть обвиняет Чийгоза в организации массовых беспорядков. Его дело российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно - в отношении Чийгоза и отдельно в отношении других фигурантов процесса - Али Асанова и Мустафы Дегерменджи.

20 июня Чийгоза вывозили в Бахчисарай, где он смог попрощаться с больной матерью. 22 июня подконтрольный Кремлю так называемый «Верховный суд Крыма» до 8 октября продлил срок ареста Чийгоза. 1 августа завершилось судебное следствие по делу Чийгоза.