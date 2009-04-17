Андриевский предлагает Тимошенко всем миром давить на Ющенко

Оснований для представления на отставку Черновецкого у Тимошенко более чем достаточно. Об этом в интервью «УНИАН» заявил один из лидеров Блока Виталия Кличко, председатель Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский.

«Юлия Владимировна на словах камня на камне не оставляет от Черновецкого, и сегодня мяч на ее половине поля – пусть подписывает представление и будем давить потом всем миром на Ющенко, чтобы он уволил нынешнего мэра. Как только Черновецкого остранят от должности председателя – все его песочные пасочки посыплются», – отметил Дмитрий Андриевский.

Кроме этого, председатель УСелДП отметил, что сотрудничество БЮТ и Черновецкого в Киевсовете – очевидно. Черновецкий цинично выбирает себе зонтик, который, на его взгляд, более выгодно защищает от проблем. Поэтому он и виляет между Тимошенко и Ющенко, выживая на линии политического огня.

«И Тимошенко, и Ющенко смотрят на Киев сквозь призму будущих выборов. Но те, кто пытаются вмонтировать Черновецкого в свою игру, ошибаются – это они являются пешками в его партии. Увидите, что из-за него они потеряют голоса, которые могли бы иметь», – заявил Дмитрий Андриевский.