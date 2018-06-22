Д.Андриевский: И Тимошенко, и Ющенко смотрят на Киев сквозь призму выборов

Заложили весь город, а деньги пошли на долги мэра... Тот «Красный ху...» – яркий пример работы Черновецкого... Тимошенко на словах камня на камне не оставляет от него – так пусть подписывает представление... Депутат Киеврады от Блока Кличко Дмитрий Андриевский ответил на вопросы УНИАН. Господин Андриевский, Киев дотянул до конца отопительного сезона. Рассчитались ли мы с долгами? И какие вообще сегодня Киев имеет долги? Да, едва дотянули. И две недели киевляне спали с открытыми форточками – за окном солнце, а батареи работают, как в январе! И при этом в октябре спали одетыми из-за холода. У нерадивых хозяев всегда все не слава Богу.

Из-за этого и долгов у столицы сейчас – как у собаки блох. Ситуация в сфере финансов в Киеве опасная. На сегодня внешние заимствования столицы уже достигают 5,4 миллиардов! Плюс город ежегодно платит почти 600 миллионов по процентам по этим долгам. Представьте – мер и его наглая команда задолжали киевской медицине 300 миллионов – на медикаменты, лекарства, оборудование – то есть этих денег нет в бюджете, а ежегодно нужно только за проценты выбрасывають на ветер вдвое больше денег! Ситуация с долгами критическая. В то же время одолженные средства используются крайне неэффективно.

Яркий пример – последний кредит на 900 миллионов. Взял его Черновецкий под 21%. Это огромная сумма! А под залог эфемерных денег, которые и дня не были на балансе города, а сразу были перечислены в Киевэнерго и Нафтогаз, оформили наиболее ликвидную недвижимость города – здания Оперного театра, МВД, больниц. То есть заложили весь город, а деньги пошли не на развитие, а на погашение долгов мэра за отопительный сезон. Ну, хорошо, едва свели концы с концами, а на следующий сезон что будет закладывать Черновецкий? Себя, любимого?

Кому больше всего Киев задолжал? Задолженность составляет 6,5 миллиардов. Есть серьезные долги за работы, которые были выполнены в прошлом году. Около 300 миллионов администрация задолжала за строительство станций метро. Кстати, за все время издевательства Черновецкого над городом была введена одна-единственная станция метро! И на следующий же день была закрыта, потому что там текло из всех щелей и, как вы помните, отвалились даже буквы в названии. Тот «Красный ху...» является ярким примером работы Черновецкого и его компашки: тут подмажут – там отпадет, энергетикам погасят – медикам с метростроевцами задолжают.

Так и скачут все время между молотом и наковальней...

Вспомните, до нашествия черновецьких ежегодно вводились одна-две станции метро. Сейчас – за три года – единственная, и ту еще Омельченко построил, только открыть не успел.

Оказалось, что даже у Киева ограничены запасы земли, недвижимости – сегодня городской бюджет дырявый и пустой, поэтому ситуация только будет ухудшаться – в «скорых» горючего так мало, что больной должен доказать врачу, что нуждается в его помощи.

590 миллионов горе-мэр должен Киивводоканалу, 300 миллионов – медикам.

Есть задолженность по социальным выплатам. Вот вернулся из радиоэфира, мне звонили по телефону радиослушатели... Они возмущены тем, что не платятся «хлебные деньги» – по 15 гривен в месяц. Я, кстати, летом еще предлагал, чтобы людям компенсировали не по 15, а по 50 гривен ежемесячно. Так меня едва не съели Шлапак и блок Черновецкого. Теперь понятно почему – денег в бюджете нет даже на смехотворных 15! Не платятся надбавки учителям, врачам – в целом социальная задолженность достигает примерно 460 миллионов гривен.

Киев по уши в долгах. Четких источников поступлений нет – земли не осталось, поэтому на погашение старых долгов Черновецкий берет новые и новые займы.

Можете ли популярно объяснить, откуда берутся эти долги? Первая и самая главная причина – при власти находятся люди, которые не понимают в муниципальном управлении. Вместо того, чтобы сосредоточить финансовые ресурсы на направлениях, которые будут развивать город и давать импульс экономике (энергосберегающая, туристическая отрасли, сфера обслуживания), наблюдалось беспощадное проедание бюджета.

Когда экономика растет, нужно запасаться на черный день. Киев во время безумного роста экономики бюджеты проедал – Черновецкий все деньги тратил на выборы – пытался задобрить свой электорат. А теперь, когда этим людям необходима социальная помощь, он переложил весь груз на их плечи. Ежедневно до своего побега в Израиль выдумывал новые поборы, чтобы хоть сколько-нибудь вытянуть из карманов киевлян. Мы уверенно вместе с жителями столицы дали ему отпор, и скажу, что сейчас он тоже напрасно надеется на повышение тарифов ЖКГ и проезда в метро – мы не дадим этого сделать, пусть не мечтает!

За последний месяц в Киеве под землю провалились три авто. Вы не боитесь, что Ваше провалится? ...А триста автомобилей на Троещине вообще были затоплены.

В столице давно жить не только некомфортно, но и опасно.

Что касается дорог... Человечество всегда первым, что строило, – пути. Вспомните Вавилон, Египет, Римскую империю, империю инков... Америка выходила из депрессии именно строительством автодорог. Посмотрите, что сегодня делается в Киеве – яма на яме, есть целые поляны проваленного асфальта. Это первые звонки, что город переживает техногенную катастрофу. Пока еще в латентной форме, но ситуация критическая. Когда видите проваленный асфальт – не подходите, чтобы рассмотреть, – это значит под асфальтом вымыло прогалину и там пусто! А как мы хотим? Трубы под землей советские, и ни одной копейки в их модернизацию Черновецкий не вложил и не собирается.

Киевляне платят за коммунальные услуги?

96% исправно платят за полученные услуги. На Западе приемлемой цифрой является 90%, считается нормальным, когда 10% населения не платит за услуги из-за каких-то проблем. У нас платят 96% – это рекорд не только для Украины, но и для Европы!

Но задолженность возникает из-за того, что администрация не в состоянии платить свою часть. Кстати, Черновецкий уже окунает Киев в новую долговую яму. Едва получив 900 миллионов кредита за долги ЖКГ, они ищут миллиард двести, чтобы покрыть «кассовые разрывы». Этот термин они выдумали для прикрытия. Под этими «кассовыми разрывами» прячется страшный дефицит денег – нечем платить в апреле и мае зарплату. Кстати, Кабмин уже дал добро, чтобы Черновецкий взял 1,2 миллиарда на зарплату. 900 миллионов тоже бютовцы помогли мэру взять – как и этот бездарный бюджет принять.

Как Вы объясните, что БЮТ в Киевраде поддерживает Блок Черновецкого? Говорят, что раньше защитником Черновецкого был Ющенко, а теперь стала Тимошенко. Сотрудничество БЮТ и Черновецкого в Киевраде – очевидное. Черновецкий цинично выбирает себе зонтик, который, на его взгляд, выгоднее защищает от проблем. Потому он и виляет между Тимошенко и Ющенко, выживая на линии политического огня.

И Тимошенко, и Ющенко смотрят на Киев сквозь призму будущих выборов. Существует какая-то загадочная формула, что тот, кому Черновецкий «передаст» свои голоса, одержит победу на выборах.

Те, кто пытаются вмонтировать Черновецкого в свою игру, ошибаются – это они являются пешками в его партии. Увидите, что из-за него они потеряют голоса, которые бы могли иметь.

Глава Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования деятельности власти Киева Кирилл Куликов говорил мне, что Черновецкий вкладывает инвестиции за рубежом, например, в Канаде. У правоохранительных органов, следственной комиссии есть достаточно возможностей установить и счета, и направление инвестиций Черновецкого. Нужно внимательно проанализировать, за счет каких средств делаются те инвестиции, потому что Киев за три года «ведения» хозяйства Черновецкого потерял фактически все свои ресурсы. Он ободрал город как липку.

Сегодня Киев не имеет ни одного серьезного, влиятельного, бюджетообразующего коммунального предприятия. Я говорю о «Хлебе Киева», Киевэнергохолдинге, банке «Крещатик», аэропорте «Жуляны», о Киевмедиахолдинге.

Эти мощные предприятия принадлежали киевлянам. Сегодня их владельцы сидят в Киевраде и поддерживают Черновецкого в его преступных действиях.

Надеюсь, эпизоды деятельности Черновецкого дойдут до суда. Правда, это следует сделать как можно скорее, потому что «молодая и перспективная» команда рвется в Верховную Раду. Всю жизнь не просидишь же в экзиле в Израиле – сегодня они мечтают прикрыться депутатской неприкосновенностью. Но наша история знает примеры, когда даже владельцев панамских паспортов задерживали и Рада лишала их иммунитета. Уверен, такая же судьба ожидает и Черновецкого. Из-за этого он и боится выйти из отпуска, на всякий случай перестраховываясь еще и больничным и сидя за рубежом, – он боится. Потому что едва власть в Украине сменится – его художествам положат конец.

ВСК, которую возглавляет Куликов, – это не первая комиссия по расследованию деятельности Черновецкого. Николай Томенко и Иван Васюник тоже возглавляли соответствующие комиссии, однако результатов их расследования так никто и не увидел. Нет ли у Вас опасений, что опять будет такая ситуация? Какие Вы видите способы избавиться от Черновецкого? Есть исключительно законные способы избавиться от Черновецкого. В законе «О столице» есть четкий ответ. Освободить Черновецкого от должности главы Киевской госадминистрации может Президент Украины по предоставлению Кабмина. Оснований для представления у Тимошенко более чем достаточно: есть десятки протестов прокурора, которые были поддержаны Киеврадой.

Юлия Владимировна на словах камня на камне не оставляет от Черновецкого, и сегодня мяч на ее половине поля – пусть подписывает представление и будем давить потом всем миром на Ющенко. Как только Черновецкого устранят с головы – все его песочные пасочки посыплются.

Относительно изменений избирательного законодательства, которые законным способом предотвращали бы пришествие таких мэров, – то мы с Куликовым их разработали: и что касается двух туров выборов, и о разграничении функций мэра и головы администрации, и другие. С августа покрываются пылью в Верховной Раде...

Блок Кличко – едва ли не крупнейший критик деятельности Черновецкого. Не пробовал ли мэр как-то договориться с Вами? Лично со мной – нет. Это напрасно. Как когда-то Катон Старший все свои выступления заканчивал фразой о Карфагене, который должен быть разрушен, так и относительно Черновицкого – не устаю говорить, что его нужно не только устранить, но и суд должен сказать в этой дерзкой истории ограбления Киева последнее слово.

Относительно критики. Мы не только критикуем, но и предлагаем конкретные пути решения тех проблем, в которых сегодня оказался город.

Собираетесь ли Вы идти на досрочные парламентские выборы, если они будут? И в каком составе будете идти на них: со своей Украинской селянской демократической партией или вместе с Блоком Кличко? Сейчас мы ведем переговоры с разными политическими силами, в том числе и с Блоком Кличко, депутатом от которого я являюсь в Киевраде, – чтобы сформировать команду национального спасения.

Что касается партии – мы сейчас перестраиваем мощную структуру. После того, как меня полгода назад избрали главой УСелДП, мы принимали участие во всех волнах досрочных местных выборов. Есть успехи и победы в Донецкой, Винницкой, Киевский областях. И это только начало.

Но я сторонник широкого борда молодых политиков, объединенных общим интересом, – построить сильную, действительно независимую, процветающую Украину. Конечно, амбиции у многих, как писал Гоголь об украинских шароварах, – «шире Черного моря». Но, если новое поколение будет драться между собой и не сможет угомонить свои «его», чем тогда мы будем лучше Ющенко, Тимошенко и Януковича?

Тех, кто сегодня уверен в своей уникальности, затопчут легионы молодых и безрассудных политиканов, что сейчас, в условиях политического хаоса и анархии, растут на периферии. Я много езжу по Украине и вижу, как быстро набирают обороты те, кто играет на национальных противоречиях, – этому положить конец сможет только борд сильных, профессиональных управленцев, которые патриотически будут спасать и перестраивать Украину, а не собственные подворье.

Олигарх Виктор Пинчук является искренним почитателем братьев Кличко. Поддерживает ли он как-то финансово Блок Кличко? Я об этом ничего не знаю. Думаю, если Кличко будет продолжать свою политическую деятельность, многие люди будут помогать ему на волонтерских позициях, также найдутся и такие, кто будет оказывать финансовую поддержку.

Кого будете поддерживать на президентских выборах? Или, возможно, Вы сами будете добывать в борьбе высшее кресло? (Смеется). Нет, сам еще подожду.

Если шутки в сторону, будем поддерживать кандидата, который будет отвечать нашим требованиям относительно развития Украины.

Юлию Тимошенко не будет поддерживать?

Тимошенко – яркая, харизматичная личность, но она является ярким примером политика популистского типа. Пусть четко скажет, что она идет на выборы, обнародует свою команду, а затем мы решим.

В политике нет ничего невозможного.

Как, с вашей точки зрения, правительство борется с кризисом?

По моему мнению, никак. Плывут по течению и, как в той семье, живут «от зарплаты до зарплаты». У меня впечатление, что у правительства неискреннее поведение относительно народа и государства в целом.

Как говорят, нам бы день простоять да ночь продержаться. Так же и у правительства.

А что бы Вы изменили в культурном плане в Киеве? Кому бы помогли?

1 апреля мир отмечал 200-летие со Дня рождения Гоголя. Я поддерживал постановку «Мертвых душ» в театре на Подоле. Была действительно красивая, авангардная пьеса.

Относительно поддержки культуры на уровне органов местного самоуправления – здесь вопрос в плоскости законодательного регулирования. К сожалению, сегодня в Украине не хватает закона о меценатстве, у нас путают термины меценатство, спонсорство, благотворительность. Государство никак не стимулирует меценатов.

Культура в Киеве в таком же состоянии, как и дороги, жилищно-коммунальное хозяйство, – в глубоком упадке.

В этом году в Киеве не будет фестиваля «Киев майский», он отменен из-за нехватки финансирования. Дни Европы, которые должны были бы проводиться в Киеве, тоже отменены – Европа в отличие от Тимошенко и Ющенко не хочет терпеть финтифлюшек Черновецкого. Он не выполнил обязательства еще с прошлого года – поэтому в этом году Дни Европы поехали в другие города, обходя столицу.

Недавно мне в интервью председатель УГКЦ Любомир Гузар сказал, что самая большая ошибка политиков – не только украинских, но и всех других, – что они ни на мгновение не забывают, что они политики. Вы когда-нибудь забываете, что Вы политик? (Смеется). Я заставляю себя иногда вспоминать, что я политик. Я живу обычной жизнью, как и миллионы украинцев.

Ездите ли Вы с Виталием на его бои?

Да, я бывал на его поединках. Но я не являюсь огромным специалистом в боксе. Последние его бои я пропустил. Причина одна – очень большая нагрузка. Если лидер политической команды добывает в борьбе спортивные трофеи, то кто-то из его команды должен оставаться на хозяйстве и защищать киевлян.

Разговаривала Оксана Климончук