Янукович хочет, чтобы Луценко работал министром, а не комментатором

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет об отсутствии у него претензий к работе министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Верховной Рады, отвечая на вопрос относительно целесообразности пребывания Ю.ЛУЦЕНКО в должности министра.

“У меня лично к министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО вопросов нет”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время глава правительства отметил, что не является специалистом в вопросах Министерства внутренних дел или в вопросах правоохранительных структур. По словам В.ЯНУКОВИЧА, у него была только одна просьба к Ю.ЛУЦЕНКО - «чтобы он работал министром внутренних дел, а не комментатором или корреспондентом печатных или других СМИ».

На сегодня, по словам премьера, Ю.ЛУЦЕНКО «много чего понял, и я хотел, чтобы он это понял до конца».

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР собиралась рассматривать отчет Ю.ЛУЦЕНКО. Не исключалось, что по его результатам ВР могла отправить Ю.ЛУЦЕНКО в отставку.

Между тем председатель ВР Александр МОРОЗ заявил об отсутствии оснований для рассмотрения сегодня в ВР вопроса об отставке Ю.ЛУЦЕНКО. По его словам, Ю.ЛУЦЕНКО подал заявление, а затем его отозвал, и поэтому процедурно нет оснований для его рассмотрения в ВР.

Напомним, 19 октября в секретариате Верховной Рады было зарегистрировано заявление министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО об отставке. В то же время в тот же день Ю.ЛУЦЕНКО отозвал его.

Вместе с тем 13 октября члены Комитета ВР по вопросам государственного строительства и местного самоуправления рекомендовали обратиться к главе правительства Виктору ЯНУКОВИЧУ, чтобы тот сделал представление на освобождение министра внутренних дел.