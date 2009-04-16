Литвин обвинил БЮТ в намерениях разогнать Верховную Раду

Вечернее заседание Верховной Рады Украины было досрочно закрыто (в четверг, согласно регламенту, парламент работает до 18.00).

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заметил, что закрывает вечернее заседание, поскольку фракция БЮТ заблокировала трибуну и выступает «с абсурдными требованиями».

Перед закрытием сессии В.ЛИТВИН заявил: или БЮТ прекратит блокирование, или он закроет вечернее заседание.

В.ЛИТВИН отметил, что «под давлением никто работать не будет, где бы вы ни стояли, и чтобы вы ни делали».

Он сказал: «Вы прекрасно понимаете: вам дают команду - вы выскакиваете сюда, и по любому поводу блокируете трибуну. Не знаете даже, по поводу чего вы ее блокируете».

В.ЛИТВИН обратился к блокирующим трибуну депутатам от БЮТ: «Вы хотите новую коалицию, хотите разогнать Верховную Раду, так сделайте это, но издевательства никто терпеть не будет».

Фракция БЮТ настаивала на рассмотрении сегодня вопроса о создании Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию обстоятельств смерти народного депутата IV созыва Игоря Плужникова и завладения неизвестными лицами его собственностью – акциями телеканала «Интер».

Как заявил на заседании парламента первый заместитель руководителя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН, на Согласительном совете была достигнута договоренность, что Комитет ВР по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента должен был до 16.00 провести заседание, где рассмотреть проект постановления о создании этой ВСК.

Он напомнил, что на минувшей неделе таким образом было проголосовано постановление о создании ВСК относительно отравления Президента Виктора ЮЩЕНКО.

В свою очередь, представитель фракции НУ-НС Ярослав КЕНДЗЁР отметил, что данное постановление не имеет никакого отношения «к преодолению экономического и политического кризиса».

По его словам, становится ясно, что «все эти вопли о том, что парламент и некоторые фракции и депутатские группы не голосуют за некоторые законопроекты, – это фикции».

Я.КЕНДЗЁР призвал депутатов от БЮТ: «Если у вас есть немного совести и чести», не блокировать трибуну.

После закрытия заседания члены президиума парламента ушли из сессионного зала, а депутаты от БЮТ остались в зале и собрались возле руководства фракции.